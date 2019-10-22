Асад: Эрдоган - вор, он украл у нас заводы, пшеницу и нефть и теперь крадет землю

PanARMENIAN.Net - Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган — вор. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил во время встречи с военными на передовой в поселке Аль-Хабит (провинция Идлиб).

«Эрдоган — вор. Он украл (у нас) заводы, пшеницу и нефть и теперь крадет землю», — сказал глава государства. Он добавил, что для Сирии важны все ее территории, однако сейчас первостепенное внимание уделяется военной ситуации, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство SANA.

Асад указал, что для врагов страны Идлиб был плацдармом. «Обычно плацдарм находится на передовой, но в нынешней ситуации битва идет на востоке, а плацдарм — на западе, чтобы рассредоточить силы Сирийской арабской армии», — пояснил он. Президент вновь подчеркнул, что битва за Идлиб — основа для прекращения хаоса и терроризма во всей стране.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК) и террористической группировкой «Исламское государство». При этом на сирийской территории вдоль всей границы Анкара планирует создать «зону безопасности».

В начале 2018 года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями. До этого, с августа 2016 по март 2017 года, Турция проводила на сирийской территории операцию «Щит Евфрата».