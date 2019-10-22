Организатор теракта в парламенте Армении в 1999 году Унанян попросил о досрочном освобождении
22 октября 2019 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский журналист, бывший член АРФД Дашнакцутюн Наири Унанян, возглавивший в 1999 году нападение и убийство премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера парламента Карена Демирчяна и ряда других ведущих политиков, попросил о досрочном освобождении.Об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы министерства юстиции Республики Армения Нона Навикян, передает 24News.
Унанян приговорен к пожизненному заключению и отбывает наказание в колонии «Ереван Кентрон».
По словам Навикян, организатор теракта подал заявку о досрочном освобождении около двух недель назад, она сейчас находится на рассмотрении. 27 октября исполнится 20 лет со дня теракта в парламенте РА.
Как отметила Навикян, приговоренные к пожизненному заключению через 20 лет имеют право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. А Унанян уже отсидел 20 лет.
27 октября 1999 года группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абраамяна.
В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции «Центр-Норк-Мараш» приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (в мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ «Нубарашен»). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме.
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