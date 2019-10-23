Credit Suisse: Суммарное богатство населения Армении - $42 млрд
23 октября 2019 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Суммарное богатство населения Армении составляет 42 миллиарда долларов. Об этом говорится вотчете о мировом богатстве, составленном швейцарским банком Credit Suisse.
Так, Армения вошла в группу государств с доходом ниже среднего. Согласно отчету, в 2019 году средний размер богатства на одного гражданина Армении составил 19,517 долларов, а медиана проходит по уровню 8,309 долларов.
В ту же группу с доходом ниже среднего вошла соседняя Грузия: суммарное богатство грузин составило 37 миллиардов долларов.
Из стран региона Азербайджан впшел в группу государств с доходом выше среднего: суммарное богатство азербайджанцев составило 83 млрд долларов.
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Другие подробности не сообщаются.
Здание расположено на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
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