Credit Suisse: Суммарное богатство населения Армении - $42 млрд

Credit Suisse: Суммарное богатство населения Армении - $42 млрд
23 октября 2019 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Суммарное богатство населения Армении составляет 42 миллиарда долларов. Об этом говорится вотчете о мировом богатстве, составленном швейцарским банком Credit Suisse.

Так, Армения вошла в группу государств с доходом ниже среднего. Согласно отчету, в 2019 году средний размер богатства на одного гражданина Армении составил 19,517 долларов, а медиана проходит по уровню 8,309 долларов.

В ту же группу с доходом ниже среднего вошла соседняя Грузия: суммарное богатство грузин составило 37 миллиардов долларов.

Из стран региона Азербайджан впшел в группу государств с доходом выше среднего: суммарное богатство азербайджанцев составило 83 млрд долларов.

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