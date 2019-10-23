Парламент Армении принял законопроект о криминализации жестокого обращения с животными

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении приняло во втором чтении законопроект, криминализующий жестокое обращение с животными. За принятие законопроекта проголосовали 99 депутатов, против - 4, воздержавшихся нет.

Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Согласно проекту, в случае жестокого обращения с животными как в домашних условиях, так и в служебных целях, в целях демонстрации на спортивных и различного рода развлекательных мероприятиях, для научных и лабораторных исследований, а также в отношении бездомных животных виновник будет подвергнут штрафу в размере 100-200 тысяч драмовили аресту от 1 до 3 месяцев.

В случае совершения преступления в присутствии несовершеннолетних, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, в отношении более двух животных, виновные будут наказаны штрафом в размере 300-500 тысяч драмов или лишаться свободы на срок от 1 до 3 лет.