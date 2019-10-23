Конгрессмены США проголосоют по законопроекту о признании Геноцида армян

Конгрессмены США проголосоют по законопроекту о признании Геноцида армян
23 октября 2019 - 12:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сопредседатель Комиссии по армянским вопросам Конгресса Френк Паллоне сообщили, что вскоре Палата представителей США проголосует по резолюции о признании Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Рассматривается также вопрос о внесении закона о санкциях против Турции.

«Уверен, что правительство Турции недовольно этим, но и мы недовольны правительством Турции», - сказал Энгель.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян поприветствовал инициативу конгрессменов. «Очевидно, что (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган не будет серьезно относиться к санкциям США, пока Вашингтон все еще молчит о признании Геноцида армян», - сказал он.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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