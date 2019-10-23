Конгрессмены США проголосоют по законопроекту о признании Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сопредседатель Комиссии по армянским вопросам Конгресса Френк Паллоне сообщили, что вскоре Палата представителей США проголосует по резолюции о признании Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Рассматривается также вопрос о внесении закона о санкциях против Турции.

«Уверен, что правительство Турции недовольно этим, но и мы недовольны правительством Турции», - сказал Энгель.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян поприветствовал инициативу конгрессменов. «Очевидно, что (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган не будет серьезно относиться к санкциям США, пока Вашингтон все еще молчит о признании Геноцида армян», - сказал он.