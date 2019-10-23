Конгрессмены США проголосоют по законопроекту о признании Геноцида армян
23 октября 2019 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сопредседатель Комиссии по армянским вопросам Конгресса Френк Паллоне сообщили, что вскоре Палата представителей США проголосует по резолюции о признании Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
Рассматривается также вопрос о внесении закона о санкциях против Турции.
«Уверен, что правительство Турции недовольно этим, но и мы недовольны правительством Турции», - сказал Энгель.
Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян поприветствовал инициативу конгрессменов. «Очевидно, что (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган не будет серьезно относиться к санкциям США, пока Вашингтон все еще молчит о признании Геноцида армян», - сказал он.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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