Месси – лучший игрок 21 века по версии The Independent
23 октября 2019 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - The Independent представил рейтинг топ-100 лучших футболистов ХХI века.
Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду (2-е место) и Хави (3-е место).
В первую десятку вошли также Роналдиньо, Андрес Иньеста, Роналдо, Тьерри Анри, Зинедин Зидан, Кака и Фабио Каннаваро.
Ранее Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019. Он обошел в голосовании своего постоянного конкурента, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Самое значимое
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
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Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
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