Месси – лучший игрок 21 века по версии The Independent

Месси – лучший игрок 21 века по версии The Independent
23 октября 2019 - 13:06 AMT

PanARMENIAN.Net - The Independent представил рейтинг топ-100 лучших футболистов ХХI века.

Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду (2-е место) и Хави (3-е место).

В первую десятку вошли также Роналдиньо, Андрес Иньеста, Роналдо, Тьерри Анри, Зинедин Зидан, Кака и Фабио Каннаваро.

Ранее Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019. Он обошел в голосовании своего постоянного конкурента, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ссылки по теме:
The Independent: The Century: 100-1 countdown featuring Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho and more
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