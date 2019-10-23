В Армении впервые провели операцию по пересадке печени ребенку (видео)
23 октября 2019 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 22 октября ребенку впервые была сделана операция по пересадке печени. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
По его словам, операция по пересадке печени ребенку от живого донора была проведена в медцентре «Арабкир» при участии врачей из Белоруссии.
«Напомню, что в 2019 году также впервые была осуществлена пересадка печени взрослому пациенту в медцентре «Астхик» при содействии коллег из России. Проведение столь сложных операций в Армении свидетельствует о развитии нашей медицины и медицинской науки», - отметил министр.
Он добавил, что договоренность о сотрудничестве с белорусскими медиками по линии трансплантационной медицины была им достигнута с главой Минздрава Белоруссии в январе в ходе официального визита в Минск, за этим последовала масштабная программа переподготовки 11 армянских специалистов в Минске.
Состояние донора и реципиента в настоящее время удовлетворительное и соответствует нормальному постоперационному периоду.
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Другие подробности не сообщаются.
Здание расположено на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
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