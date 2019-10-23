Нобелевский лауреат назвал пользу для экономики от снижения налогов мифом
23 октября 2019 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Необходимость снижения налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики — это «миф», придуманный бизнесом. Об этом заявил американский ученый индийского происхождения Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года.
По его мнению, понижение налогов «дает стимул» только богачам, которые и так «сидят на тонне наличных». Более правильный подход для стимуляции спроса — поднять некоторые налоги (речь идет о платежах для обеспеченных людей) и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, считает Банерджи, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
«Вы не стимулируете рост, сокращая налоги, вы делаете это, давая деньги людям. Инвестиции отреагируют на спрос», — отметил он.
Как добавил ученый, растущее неравенство в развитых странах вроде США разозлило людей и способствовало наблюдаемой сегодня напряженности в международной торговле. «Невероятно, что ради (экономического) роста вы позволили неравенству дойти до такого уровня», — заключил он.
В октябре Банерджи, его жена француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер были удостоены премии Банка Швеции (неофициально считается Нобелевской премией по экономике) за поиск научно доказанных мер по борьбе с бедностью.
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