Власти Гонконга официально отозвали ставший причиной протестов законопроект
23 октября 2019 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного собрания проект закона об экстрадиции в материковый Китай лиц, подозреваемых там в нарушении законов или находящихся в розыске.
«Я официально объявляю об отзыве законопроекта», — заявил 23 октября депутатам парламента Гонконга министр безопасности специального административного района Китая Джон Ли, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.
Предложение властей Гонконга узаконить выдачу в материковый Китай привело летом 2019 года к началу массовых волнений. В акциях протеста, участники которых требовали отзыва законопроекта, принимали участие сотни тысяч, а порой и миллионы жителей Гонконга, опасающихся, что Пекин с помощью законопроекта сможет влиять на судебную систему автономного региона.
4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе своего телеобращения объявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, однако к тому времени требования протестующих были значительно расширены.
Участники продолжающихся акций протеста требуют демократизации выборной системы, введения прямых выборов главы администрации Гонконга, освобождения всех арестованных участников протестов и расследования жестких действий полиции.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
В Москве 8% таксистов - граждане Армении По его словам, сейчас иностранцы в Москве работают водителями такси по своим национальным водительским правам.
Нобелевский лауреат назвал пользу для экономики от снижения налогов мифом По его мнению, понижение налогов «дает стимул» только богачам, которые и так «сидят на тонне наличных»
В Армении впервые провели операцию по пересадке печени ребенку (видео) Операция по пересадке печени ребенку от живого донора была проведена в медцентре «Арабкир» при участии врачей из Беларуси
Месси – лучший игрок 21 века по версии The Independent Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду (2-е место) и Хави (3-е место).