Хорватия выполнила жесткие требования для вхождения в Шенгенскую зону
23 октября 2019 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону. Об этом 22 октября заявил уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
«Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую зону», - заявил Юнкер, пишет Deutsche Welle.
В Еврокомиссии особо признали заслуги Хорватии в охране внешних границ Евросоюза. Для вхождении балканской страны в Шенгенскую зону необходимо согласие всех 26 шенгенских стран.
Основной отличительной особенностью Шенгенской зоны является отсутствие проверок на ее внутренних границах. Однако Германия еще с 2015 года сохраняет пограничный контроль над частью границы с Австрией, что вызывает критику комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса, который неоднократно призывал Германию отказаться от контроля.
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