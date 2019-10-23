Хорватия выполнила жесткие требования для вхождения в Шенгенскую зону

Хорватия выполнила жесткие требования для вхождения в Шенгенскую зону
23 октября 2019 - 15:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону. Об этом 22 октября заявил уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую зону», - заявил Юнкер, пишет Deutsche Welle.

В Еврокомиссии особо признали заслуги Хорватии в охране внешних границ Евросоюза. Для вхождении балканской страны в Шенгенскую зону необходимо согласие всех 26 шенгенских стран.

Основной отличительной особенностью Шенгенской зоны является отсутствие проверок на ее внутренних границах. Однако Германия еще с 2015 года сохраняет пограничный контроль над частью границы с Австрией, что вызывает критику комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса, который неоднократно призывал Германию отказаться от контроля.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенгенскую зону
euronews. EU Commission gives Croatia the greenlight for Schengen
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