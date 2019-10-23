В Москве 8% таксистов - граждане Армении
23 октября 2019 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве 8% водителей такси являются гражданами Армении. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.
«Среди водителей иностранные граждане составляют более 50% всех водителей. Среди них 30% это граждане Кыргызстана, 14% — Таджикистана, 8% — Армении, 15% — Узбекистана, 11% — Азербайджан и 1% — Грузия. Вот это контингент людей, кто сегодня работает в такси и нас обслуживает», - отметил Пронин, пишет «Эхо Москвы».
По его словам, сейчас иностранцы в Москве работают водителями такси по своим национальным водительским правам.
Ранее сообщалось, что такси в ЕАЭС хотят избавить от нелегалов и водителей с поддельными правами: для этого предлагается создать единый реестр автомобилей и цифровые профили шоферов для всех стран Евразийского союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
В РФ к коммерческим перевозкам не допущены водители с правами иностранных государств, за исключением тех, где русский язык признан вторым государственным. Белоруссия, Казахстан и Киргизия соответствуют этому требованию, Армения — нет.
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