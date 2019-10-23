В России азербайджанские националисты применяют насилие в отношении «обидчиков нации»
23 октября 2019 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В России с 2016 года развивается ВБОН («Во благо общего народа») — сообщество азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации.
Борцы за нравственность наказывают за «проступки» представителей разных национальностей, в том числе и самих азербайджанцев: их бьют, травят в интернете или просто заставляют извиняться, пишет «МБХ медиа».
О деятельности ВБОН сообщили несколько пабликов — «Многонационал», «Русский союз» и «Искра», которые выложили видеоролики, где азербайджанцы требуют извиниться перед их народом, а затем избивают человека. Отмечается, что организация имеет организованное финансирование, штабы в центральных регионах Российской Федерации и на Урале, руководство и подобие пресс-службы. Идеология ВБОН базируется на пан-кавказском исламском фундаментализме и неонацизме. ВБОН промышляет избиением людей на камеру, после чего выкладывает получившиеся видео в сеть.
Биннат Буниатов, возглавлявший во время учебы в РУДН студенческое сообщество азербайджанцев, рассказал, что он «один из старших в ВБОН». Буниатов подтвердил, что сторонники ВБОН встречаются с тем, кого они считают обидчиками азербайджанского народа, чтобы потребовать извинений или применить к нему физическую силу, если тот откажется извиняться.
Он говорит, что не видит в этом ничего противозаконного и настаивает, что уголовная ответственность активистам ВБОН не грозит: «С каких пор, когда мужчина защищает честь своей семьи, это считается криминалом? Пощечина, кулаком ударить, попинать немножко — когда за это привлекали вообще? Мы по почкам не бьем, зубы не выбиваем. Просто кулаком один раз ударим, или даже пощечину, чтобы человек осознал горечь своей ошибки».
Буниатов говорит, что ВБОН — не исламисты. Он считает, что это определение могут использовать для того, чтобы активистами заинтересовались правоохранительные органы. По его словам, он сам не верующий. Но при этом ВБОН «ориентируется на традиции и обычаи, которые принес ислам», говорит он.
Также в своих действиях ВБОН руководствуется «стандартным кодексом мужской чести», рассказал Буниатов. Где этот кодекс принят, он не уточнил, сказав, что в России и в мире, кроме Израиля — патриархальное общество.
Буниатов заявил, что сообщество ВБОН появилось в 2016 году во время обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
В Москве 8% таксистов - граждане Армении По его словам, сейчас иностранцы в Москве работают водителями такси по своим национальным водительским правам.
Нобелевский лауреат назвал пользу для экономики от снижения налогов мифом По его мнению, понижение налогов «дает стимул» только богачам, которые и так «сидят на тонне наличных»
В Армении впервые провели операцию по пересадке печени ребенку (видео) Операция по пересадке печени ребенку от живого донора была проведена в медцентре «Арабкир» при участии врачей из Беларуси
Месси – лучший игрок 21 века по версии The Independent Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду (2-е место) и Хави (3-е место).