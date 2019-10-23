В России азербайджанские националисты применяют насилие в отношении «обидчиков нации»

PanARMENIAN.Net - В России с 2016 года развивается ВБОН («Во благо общего народа») — сообщество азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации.

Борцы за нравственность наказывают за «проступки» представителей разных национальностей, в том числе и самих азербайджанцев: их бьют, травят в интернете или просто заставляют извиняться, пишет «МБХ медиа».

О деятельности ВБОН сообщили несколько пабликов — «Многонационал», «Русский союз» и «Искра», которые выложили видеоролики, где азербайджанцы требуют извиниться перед их народом, а затем избивают человека. Отмечается, что организация имеет организованное финансирование, штабы в центральных регионах Российской Федерации и на Урале, руководство и подобие пресс-службы. Идеология ВБОН базируется на пан-кавказском исламском фундаментализме и неонацизме. ВБОН промышляет избиением людей на камеру, после чего выкладывает получившиеся видео в сеть.

Биннат Буниатов, возглавлявший во время учебы в РУДН студенческое сообщество азербайджанцев, рассказал, что он «один из старших в ВБОН». Буниатов подтвердил, что сторонники ВБОН встречаются с тем, кого они считают обидчиками азербайджанского народа, чтобы потребовать извинений или применить к нему физическую силу, если тот откажется извиняться.

Он говорит, что не видит в этом ничего противозаконного и настаивает, что уголовная ответственность активистам ВБОН не грозит: «С каких пор, когда мужчина защищает честь своей семьи, это считается криминалом? Пощечина, кулаком ударить, попинать немножко — когда за это привлекали вообще? Мы по почкам не бьем, зубы не выбиваем. Просто кулаком один раз ударим, или даже пощечину, чтобы человек осознал горечь своей ошибки».

Буниатов говорит, что ВБОН — не исламисты. Он считает, что это определение могут использовать для того, чтобы активистами заинтересовались правоохранительные органы. По его словам, он сам не верующий. Но при этом ВБОН «ориентируется на традиции и обычаи, которые принес ислам», говорит он.

Также в своих действиях ВБОН руководствуется «стандартным кодексом мужской чести», рассказал Буниатов. Где этот кодекс принят, он не уточнил, сказав, что в России и в мире, кроме Израиля — патриархальное общество.

Буниатов заявил, что сообщество ВБОН появилось в 2016 году во время обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.