В РФ ветеринар-армянин спасал домашних животных от эвтаназии: На него пожаловалась зоозащитница

В РФ ветеринар-армянин спасал домашних животных от эвтаназии: На него пожаловалась зоозащитница
23 октября 2019 - 18:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Челябинский ветеринар армянского происхождения спасал домашних животных от эвтаназии и подвергся критике.

26-летний Баграт Агажанов не проводил процедуры усыпления питомцев, за которые платили их владельцы. Вместо этого ветврач тратил деньги на корм и лечение, после чего пристраивал питомцев в новые семьи, пишет Lenta.ru.

Так, ветеринар рассказал, что чаще всего спасал животных, на лечение которых его клиентам не хватало денег, и они принимали решение усыпить их.

Однако не все оценили стремление Агажанова выходить питомцев. В частности, юристка по вопросам обращения с домашними животными и зоозащитница Анна Разинова написала на ветеринара заявление в прокуратуру. По ее словам, ветврач неоднократно нарушал закон об оказании платных медицинских услуг, а его действия попадают под статью 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Если бы ветеринар сумел уговорить владельца передать ему животное на основании договора купли-продажи или договора дарения, было бы нормально. Но когда он, взяв деньги для эвтаназии, потом присваивает себе животное и деньги, это нарушение. И независимо от того, какие благие цели он преследует», — объяснила свою позицию Разинова.

На сторону Агажанова встал дрессировщик Эдгард Запашный. Он выразил удивление в связи с тем, что зоозащитница с 15-летним стажем не заступилась за ветеринара и «решила его наказать за то, что он спасает животных».

В итоге Разинова под давлением общественной критики забрала заявление.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Российскому ветеринару пригрозили тюрьмой за спасение животных от эвтаназии
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру
Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Доход Грузии от туризма снизился на 10.6% в августе
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Москве 8% таксистов - граждане Армении По его словам, сейчас иностранцы в Москве работают водителями такси по своим национальным водительским правам.
Нобелевский лауреат назвал пользу для экономики от снижения налогов мифом По его мнению, понижение налогов «дает стимул» только богачам, которые и так «сидят на тонне наличных»
В Армении впервые провели операцию по пересадке печени ребенку (видео) Операция по пересадке печени ребенку от живого донора была проведена в медцентре «Арабкир» при участии врачей из Беларуси
Месси – лучший игрок 21 века по версии The Independent Первое место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду (2-е место) и Хави (3-е место).