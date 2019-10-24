Армения на 6 позиций опустилась в рейтинге Doing Business

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 47-ю строчку в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, включающем 190 стран. Это следует из результатов исследования, оценивающего уровень благоприятности предпринимательской деятельности.

Таким образом, Армения опустилась на 6 позиций по сравнению с результатом 2018 года, когда страна занимала 41 место в рейтинге.

В отчете Всемирного банка говорится о деловой среде в РА до 1 мая 2019 года. Страна набрала 74.5 баллов против 75.37 в 2018 году.

Армения второй год подряд уступает в рейтинге Азербайджану, который в 2019 году занимает 34 место, в 2018-м находился на 25 позиции.

Из стран ЕАЭС Казахстан занимает 25 место, Россия - 28 место, Белоруссия - 49 место, Кыргызстан - 80 место. Грузия на седьмом месте, Турция на 33-м, Иран на 127-м.

Три лидирующие позиции в списке занимают Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. В число государств, продемонстрировавших наибольший прогресс, вошли, в частности, Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия. В 2018-1919 годах в этих странах была проведена пятая часть всех реформ, зарегистрированных во всем мире.

Doing Business 2020 является 17-м выпуском ежегодной серии группы Всемирного банка, производящей оценку правовых норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих ее. Исследование опирается на количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения с течением времени.