Пашинян: Соглашения Путина и Эрдогана затрагивают также сирийских армян
24 октября 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Соглашения, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, также касаются безопасности сирийских армян. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Рад отметить, что достигнутые в Сочи соглашения по Сирии также относятся к вопросам, связанным с безопасностью сирийских армян, и которые я обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.
Это подчеркивает стратегически-союзнический характер армяно-российских отношений. Мы продолжаем следить за развитием событий в Сирии, продолжаем нашу гуманитарную миссию и поддерживаем гражданское население», - говорится в сообщении премьер-министра.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии. Так, президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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