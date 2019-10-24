Пашинян: Соглашения Путина и Эрдогана затрагивают также сирийских армян

PanARMENIAN.Net - Соглашения, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, также касаются безопасности сирийских армян. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Рад отметить, что достигнутые в Сочи соглашения по Сирии также относятся к вопросам, связанным с безопасностью сирийских армян, и которые я обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

Это подчеркивает стратегически-союзнический характер армяно-российских отношений. Мы продолжаем следить за развитием событий в Сирии, продолжаем нашу гуманитарную миссию и поддерживаем гражданское население», - говорится в сообщении премьер-министра.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии. Так, президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.