РФ направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
24 октября 2019 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу «Промтехнологии») и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, сообщает РИА Новости.
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Впоследствии данную информацию официально подтвердили в армянском военном ведомстве.
По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, нота уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне.
В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» Вооруженных сил Армении.
Из документа также следует, что Минобороны Армении «неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере», хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.
«Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на её урегулирование», - говорится в документе.
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