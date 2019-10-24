Пашинян в Москве примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
24 октября 2019 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 октября с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В Москве премьер Армении примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
В тот же день глава правительства вернется в Ереван.
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Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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