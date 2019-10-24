Арестован бывший замглавы аппарата парламента Армении
24 октября 2019 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - По решению суда общей юрисдикции Еревана арестован бывший заместитель главы аппарата парламента Армении Арсен Бабаян, сообщает «Айкакан жаманак».
Суд также посчитал, что решение следователя об аресте Бабаяна не является законным.
В рамках уголовного дела, возбужденного по части 1-й статьи 300-й (Узурпация государственной власти) Уголовного кодекса Армении были получены фактические доказательства того, что чиновники в процессе прекращения полномочий бывшего главы Конституционного суда Гагика Арутюняна, исходя из групповых интересов, лично, а также при помощи не занимающих официальные посты людей совершили служебный подлог. Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна.
Бабаян себя виновным не признает.
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