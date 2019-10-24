SOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в Армении
24 октября 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известная рок-группа System Of A Down не возьмет гонорар за запланированный в июне 2020 года концерт в Ереване. Об этом говорится в заявлении группы.
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году. Группа выразила «отвращение» к попыткам политизировать искусство.
В 2015 годуSOAD выступила с бесплатным концертом на Площади Республики в Ереване. Концерт был приурочен к 100-летию со дня Геноцида армян.
«В 2015 году нас пригласило правительство Армении, все расходы, в том числе установка сцены, расходы на команду, перелеты и проживание, были покрыты спонсорами. Ни SOAD, ни кто-либо из нашей команды даже копейки не заработал на концерте 2015 года. Мы сожалеем, что вынуждены выступить с подобным заявлением, отвратительно, что наша группа используется для политических заявлений», - говорится в заявлении.
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Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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