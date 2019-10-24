Ди Каприо - в числе претендентов на «Оскар» за лучшую мужскую роль

PanARMENIAN.Net - Претендентами на американскую кинопремию «Оскар» в номинации лучшая мужская роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэтью Риз, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс.

Как отмечает Indiewire, студия Sony решила выдвинуть Ди Каприо за роль в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Она выдвинула Бреда Питта за роль второго плана в этой же картине, пишет РБК.

Помимо этого студия предложила в претенденты на «Оскар» Мэттью Риза за главную роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Кандидатом на премию за роль второго плана стал Том Хэнкс.

Стриминговый сервис Netflix также выдвинул своих кандидатов. В главной номинации — Джонатана Прайса за роль римского папы Франциска в фильме «Два папы», в номинации за роль второго плана — Энтони Хопкинса, сыгравшего папу Бенедикта.

В 2018 году премию «Оскар» как лучший актер получил Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».