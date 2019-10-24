Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА
24 октября 2019 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Сборная Армении по футболу ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 3 пункта и заняв 99 место.
Первое место в рейтинге занимает Бельгия, далее следуют Франция и Бразилия. В десятку входят также Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания, Аргентина и Колумбия.
Сборная Армении в октябре провела 2 матча:встречи со сборными Лихтенштейна (1:1) и Финляндии (0:3) закончились не в пользу армянской команды.
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