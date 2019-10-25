Армянская тяжелоатлетка стала чемпионкой Европы до 20 лет

PanARMENIAN.Net - Армянская тяжелоатлетка Лиана Гюрджян (81 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 лет, который проходит в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

В рывке 17-летняя Гюрджян подняла 95 кг, в толчке – 120 кг.

Спортсменка на 14 кг превысила результат тяжелоатлетки, занявшей второе место.

Это вторая медаль сборной Армении в двоеборье. Ранее Рафик Арутюнян (81 кг) завоевал бронзовую медаль в возрасте до 20 лет.