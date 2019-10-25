Армянская тяжелоатлетка стала чемпионкой Европы до 20 лет
25 октября 2019 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская тяжелоатлетка Лиана Гюрджян (81 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 лет, который проходит в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.
В рывке 17-летняя Гюрджян подняла 95 кг, в толчке – 120 кг.
Спортсменка на 14 кг превысила результат тяжелоатлетки, занявшей второе место.
Это вторая медаль сборной Армении в двоеборье. Ранее Рафик Арутюнян (81 кг) завоевал бронзовую медаль в возрасте до 20 лет.
Самое значимое
Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
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