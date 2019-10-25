СМИ: Армения гарантирует россиянам доступ в оснащенные с помощью США лаборатории

PanARMENIAN.Net - Российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона. Соответствующий меморандум планируется подписать во время намеченного на 10-11 ноября визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает «Коммерсантъ».

О завершении работы над меморандумом, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, изданию рассказали знакомые с ходом переговоров источники с российской и армянской стороны.

Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование. Он пояснил, что меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории, сообщил собеседник, специалисты Минздрава и Минобороны РФ.

«Нам важно создать механизм, позволяющий периодически осматривать эти лаборатории и обмениваться информацией с партнерами, чтобы обеспечить для себя понятную картину. А заодно исключить контроль этих объектов со стороны США и других третьих стран»,— пояснил собеседник издания в российском внешнеполитическом ведомстве.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам.На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.