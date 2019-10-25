«Сухой» продаст 40 самолетов Superjet лоукостеру из Норвегии

PanARMENIAN.Net - Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту. Об этом рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки, и источник, знакомый с условиями меморандума, пишет РБК.

Согласно документу поставка будет осуществляться в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской «дочки» Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании. По словам источников, взамен перевозчик просит предоставить ему возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов (так называемые роялти, их получает «Аэрофлот»). Речь идет о рейсах из Европы в Азию — Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Этот маршрут — кратчайший из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Экономия на парном рейсе (туда-обратно) при его использовании составляет около четырех-пяти часов, или $80 тыс.

Norwegian Air несколько лет добивается разрешения на полеты по транссибирскому маршруту, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, но пока безуспешно, сказал РБК источник, близкий к норвежскому лоукостеру. Но для покупки 40 лайнеров SSJ потребовалось бы привлечь значительное финансирование, а авиакомпания, у которой в парке уже есть 170 самолетов Boeing, к этому не прибегала, уточнил он.