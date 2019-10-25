Эрдоган потребовал у США выдачи командира сирийских курдов
25 октября 2019 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны передать Анкаре командующего альянсом «Сирийских демократических сил» Мазлума Абди Турции. Эрдоган, выступая 24 октября на государственном телеканале TRT, назвал Абди террористом, связанным с Курдской рабочей партией.
Национальные СМИ сообщают, что Турция считает его ответственным за нападение 2008 года на юго-востоке Турции, в результате которого погибли 17 солдат. Кроме того, Эрдоган раскритиковал ряд стран, включая США, за то, что они рассматривали Абди как «законную политическую фигуру». Эрдоган заявил, что Турция начнет процесс подготовки запроса на экстрадицию Абди, пишет Deutsche Welle.
В свою очередь президент США Дональд Трамп написал на своей странице в твиттере, что он остался доволен беседой с Абди. «Мне действительно понравился разговор с генералом Мазлумом Абди. Он ценит то, что мы сделали, и я ценю, что сделали курды. Возможно, для курдов настало время отправиться в нефтяной регион», - написал Трамп.
Тем временем, государственное информагентство Сирии, а также группа военного мониторинга сообщили, что турецкие войска и их союзники совершили нападения на сирийские правительственные войска на северо-востоке страны, что привело к жертвам на сирийской стороне. Кроме того, были зафиксированы очередные столкновения турецких войск с курдскими боевиками.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Армянский тяжелоатлет Акоп Мкртчян установил рекорд и стал чемпионом Европы Действующий чемпион мира и Европы Акоп Мкртчян с результатом 375 кг (165+210) в сумме двоеборья завоевал золото
Проблемы с весом и осанкой, волосатые уши и нос: Что будет с человеком после 20 лет сидячей работы (видео) Чтобы не допустить столь печальных последствий, исследователи порекомендовали меньше времени проводить за компьютером, больше двигаться
Пашинян обсудил с главой делегации ЕС либерализацию визового режима для граждан РА Сотрудничество с Европейским союзом имеет важное значение для Армении в этот важный период реформ.
Экспорт из Армении за 9 месяцев увеличился до $1,9 млрд По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта увеличились на 7,9%, а импорта - на 4,7%.