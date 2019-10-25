Пашинян обсудил с главой делегации ЕС либерализацию визового режима для граждан РА

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла ЕС Андреу Викторин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Сотрудничество с Европейским союзом имеет важное значение для Армении в этот важный период реформ. После революции ЕС является одним из ключевых партнеров в реализации нашей демократической повестки дня, и мы рассматриваем ваше назначение в контексте дальнейшего укрепления сотрудничества Армения-ЕС. Мы считаем политический диалог с ЕС эффективным и готовы работать вместе, чтобы сделать наше партнерство еще более эффективным», - заявил Пашинян.

Говоря о повестке демократических реформ Армении, премьер-министр коснулся судебно-правовой сферы, избирательной системы, антикоррупционной политики, а также программ экономического развития.

«Для меня большая честь быть назначенной руководителем делегации Европейского союза в Армении и иметь возможность внести свой вклад в развитие отношений Армения-ЕС. ЕС вновь подтверждает свою продолжительную поддержку Вашей повестке демократических реформ, направленных на развитии Армении на основе верховенства закона и наших общих ценностей», – отметила Викторин, добавив, что впечатлена происходящими в различных областях Армении изменениями. Она заверила, что Европейский союз будет и впредь помогать Армении в укреплении демократии в сферах, упомянутых премьер-министром, а также обогащать партнерство Армения-ЕС новыми взаимовыгодными программами и инициативами.

Пашинян и Викторин обсудили широкий круг связанных с повесткой Армения-ЕС вопросов, касающихся Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, Восточного партнерства, реализации новых совместных проектов, развития сотрудничества в разных сферах: инфраструктура, энергетика, окружающая среда, зеленая экономика и другие.

Двусторонне была подчеркнута важность шагов, направленных на начало переговоров о процессе либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

Собеседники подчеркнули важность знакомства с новым руководством структур ЕС и предстоящих взаимных визитов в этом контексте.

Стороны обменялись мнениями по нагорно-карабахскому конфликту. Пашинян подчеркнул важность сбалансированной позиции ЕС в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Посол Викторин отметила, что Европейский союз поддерживает переговорный процесс и формирование атмосферы диалога, направленной на мирное урегулирование.