Основатель Amazon - больше не богатейший человек мира

Основатель Amazon - больше не богатейший человек мира
25 октября 2019 - 16:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель Amazon Джефф Безоc в ночь на 25 октября перестал быть богатейшим человеком мира.

Квартальный отчет, который Amazon опубликовала вечером, разочаровал инвесторов. Акции компании упали на 7%, а состояние Безоса сократилось на $7 млрд, пишет Forbes.ru.

Состояние Джеффа Безоса в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, сократилось с $111 млрд до $103,9 млрд. В результате он переместился с первого на второе место в списке богатейших людей мира Forbes Real-Time. На первом месте теперь — сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние, согласно Forbes Real-Time, оценивается в $105,7 млрд.

Квартальный отчет — не единственная причина, почему основатель Amazon больше не №1 в списке Forbes Real-Time. Ранее в этом году он отдал четверть своей доли бывшей жене Маккензи, сделав ее одной из богатейших женщин в мире. Ее состояние Forbes оценивает в $32,7 млрд.

Безос стал самым богатым человеком в мире в рейтинге Forbes в 2018 году. Он также оказался первым миллиардером, состояние которого оказалось выше $100 млрд. Прошлой осенью при составлении рейтинга богатейших американцев Forbes оценил состояние основателя Amazon в $160 млрд. В начале октября 2019 года Безос сохранил первую позицию в рейтинге богатейших американцев . На тот момент Forbes оценивал его состояние в $114 млрд.

Ссылки по теме:
Forbes.ru. Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира
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