В РФ солдат-срочник застрелил 8 сослуживцев

В РФ солдат-срочник застрелил 8 сослуживцев
25 октября 2019 - 16:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае РФ, сообщило Минобороны этой страны. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу солдат задержан.

Инцидент произошел в 18.20 по местному времени. При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, пишут «Ведомости».

Министерство предполагает, что у него мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым. Для установления всех обстоятельств проводятся следственные действия.

Поселок Горный имеет статус закрытого административно-территориального образования. Он находится в 80 км от Читы.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru. В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
BBC. Russian soldier shoots dead eight fellow servicemen
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