В РФ солдат-срочник застрелил 8 сослуживцев
25 октября 2019 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае РФ, сообщило Минобороны этой страны. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу солдат задержан.
Инцидент произошел в 18.20 по местному времени. При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, пишут «Ведомости».
Министерство предполагает, что у него мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».
На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым. Для установления всех обстоятельств проводятся следственные действия.
Поселок Горный имеет статус закрытого административно-территориального образования. Он находится в 80 км от Читы.
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