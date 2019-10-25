В РФ солдат-срочник застрелил 8 сослуживцев

PanARMENIAN.Net - Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае РФ, сообщило Минобороны этой страны. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу солдат задержан.

Инцидент произошел в 18.20 по местному времени. При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, пишут «Ведомости».

Министерство предполагает, что у него мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым. Для установления всех обстоятельств проводятся следственные действия.

Поселок Горный имеет статус закрытого административно-территориального образования. Он находится в 80 км от Читы.