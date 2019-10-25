Канье Уэст запрещал работавшим над его альбомом людям заниматься добрачным сексом

Канье Уэст запрещал работавшим над его альбомом людям заниматься добрачным сексом
25 октября 2019 - 17:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский рэпер, супруг светской львицы армянского происхождения Ким Кардашьян - Канье Уэст рассказал, что запрещал работавшим над его альбомом Jesus Is King специалистам заниматься добрачным сексом. Об этом он заявил в интервью диджею и телеведущему Зейну Лоу на Apple Music Beats 1.

Рэпер заявил, что наставляет своих юных помощников и друзей вести более праведный образ жизни.

«Я просил людей… Я сейчас скажу радикальную вещь. Было время, когда я просил людей, работавших над альбомом (Jesus Is King) не заниматься сексом до брака», — поделился Уэст, пишет Esquire.ru.

Помимо этого, рэпер признался, что впервые узнал о порно в возрасте пяти лет, когда его отец оставил где-то на виду журнал Playboy. «Это повлияло практически на каждый выбор, который я делал в своей жизни», — заявил Уэст.

Он добавил, что некоторое время он был буквально одержим сексом и сравнил это с наркотической зависимостью. Сейчас, заявил рэпер, он преодолел зависимость.

В разговоре Уэст анонсировал очередной новый альбом, вдохновленный «воскресными службами». Он будет называтьсяJesus Is Bornи выйдет, очевидно, на Рождество. Рэпер не стал вдаваться в подробности, будет ли это полноценный студийный альбом с новым материалом или live-версия выступлений на Sunday Service.

Уэст также назвал себя «бесспорно и несомненновеличайшим артистомвсех времен», а также подтвердил свои президентские амбиции в 2024 году.

Ссылки по теме:
Esquire.ru: Канье Уэст анонсировал еще один новый альбом — Jesus Is Born. Он еще не выпустил предыдущий Jesus Is King
CNN. Kanye West asked his collaborators not to have premarital sex
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