Армянский тяжелоатлет Акоп Мкртчян установил рекорд и стал чемпионом Европы
25 октября 2019 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Румынии Бухаресте чемпионате Европы по тяжелой атлетике U-23 в весовой категории 89 кг представляющие Армению спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.
Действующий чемпион мира и Европы Акоп Мкртчян с результатом 375 кг (165+210) в сумме двоеборья завоевал золото, в Давид Ованнисян с результатом 357 кг (161+196) занял третье место.
Акоп Мкртчян установил рекорд в двоеборье среди молодежи ( U-23), сообщает пресс-служба НОКА.
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Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
В квалификационном раунде упражнения на кольцах он набрал 14.566 очка и занял 8-е место, завоевав путевку в финал
«Генрих Мхитарян получил травму паха в игре с «Лечче». Серьезность травмы определится завтра в ходе медобследования», - говорится в сообщении.
Мартиросян (109 кг) занял первое место в рывке, подняв 199 кг.
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