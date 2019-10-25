Армянский тяжелоатлет Акоп Мкртчян установил рекорд и стал чемпионом Европы

PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Румынии Бухаресте чемпионате Европы по тяжелой атлетике U-23 в весовой категории 89 кг представляющие Армению спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.

Действующий чемпион мира и Европы Акоп Мкртчян с результатом 375 кг (165+210) в сумме двоеборья завоевал золото, в Давид Ованнисян с результатом 357 кг (161+196) занял третье место.

Акоп Мкртчян установил рекорд в двоеборье среди молодежи ( U-23), сообщает пресс-служба НОКА.