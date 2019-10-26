Пашинян - Медведеву: Хорошо, что РФ готовится начать реконструкцию КПП «Верхний Ларс»
26 октября 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
«Мы регулярно встречаемся, сегодня – в формате Евразийского межправсовета. Армения председательствовала в межправсовете. По-моему, все получилось. Хочу вас еще раз поблагодарить за это председательство. Потому что разные ситуации могут быть, и это определенное искусство. Мне кажется, что все было очень достойно. Наша встреча – это хороший повод обсудить торгово-экономическое взаимодействие, инвестиции, сотрудничество между нашими странами. Я готов это сделать», - заявил Медведев.
«В целом у нас все благополучно развивается, но это не означает, что нечего совершенствовать. Некоторые вопросы, наверное, нужно обсудить. Я с удовольствием это сделаю», - отметил председатель правительства РФ.
«Мы сегодня встречаемся по поводу межправительственного совета Евразийского экономического союза. Завершается наше председательство в организации. Хочу отметить, что наше председательство получилось плодотворным, потому что в этом году вступил в силу договор между Ираном и Евразийским экономическим союзом, подписали договор с Сингапуром. Сегодня подписали договор с Сербией. Думаю, что переговоры с некоторыми нашими партнерами идут довольно хорошими темпами. Уверен, что география стран, у которых есть договоры с ЕАЭС, точно расширится», - отметил Пашинян, добавив, что это очень хороший повод обсудить вопросы двусторонних отношений между Арменией и РФ.
«Я хочу сказать, что с теплотой вспоминаю ваш визит в Ереван. Мы хорошее время провели, плодотворно поработали, хорошее у нас было заседание. Я хочу вас поблагодарить, потому что тогда мы обсуждали вопросы экспорта из Армении, в частности, сельхозпродукции, хочу отметить, что в течение сезона у нас никаких проблем не было. Конечно, КПП «Верхний Ларс» довольно-таки сложный в плане географии, и очень хорошо, что Россия готовится там начать реконструкцию», - отметил премьер.
В ходе встречи премьер-министры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах экономики, коснулись повестки дня армяно-российских отношений.
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