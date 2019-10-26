Дефицит бюджета США близок к триллиону долларов
26 октября 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Дефицит американского бюджета по итогам 2019 финансового года достиг 984 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.
В сравнении с 2018-м положение ухудшилось на 205 миллиардов долларов, однако эта цифра на 16 миллиардов меньше, чем прогнозировалось ранее. В соответствии с обновленными данными дефицит достиг 4.6% ВВП, пишет Lenta.ru.
Ранее управление по бюджету заявляло, что к 2049 году госдолг США вырастет до 144% ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны. В его отчете говорилось, что на 2019 год американский госдолг составляет 78% от ВВП страны.
По прогнозу, спустя десятилетие ситуация в США не улучшится и дефицит бюджета продолжит расти из-за старения населения и увеличения расходов на здравоохранение. По мнению директора управления по бюджету Филлипа Свагеля, чтобы изменить ситуацию, американским властям придется повысить налоги, сократить расходы или предпринять обе меры одновременно.
В управлении пояснили пессимистичный прогноз законопроектом о бюджете, достигнутым американским президентом Дональдом Трампом и Конгрессом. Документ, принятый на 2020-2021 финансовые годы, повышает потолок госдолга на период до июля 2021 года и увеличивает госрасходы.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
«Джокер» обошел «Дэдпула» по кассовым сборам среди фильмов с рейтингом R Пока «Джокер» набрал $788,1 млн. Ожидается, что в выходные результат превысит $800 млн.
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1500 выстрелов.
В СНГ может появиться фестиваль наподобие «Евровидения» «Пока говорить о проекте рано, но мысли такие есть, и, возможно, он состоится, - отметил музыкант. - Будет это в Алма-Ате»
Пашинян - Медведеву: Хорошо, что РФ готовится начать реконструкцию КПП «Верхний Ларс» В ходе встречи премьер-министры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах экономики, коснулись повестки дня армяно-российских отношений.