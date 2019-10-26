Дефицит бюджета США близок к триллиону долларов

Дефицит бюджета США близок к триллиону долларов
26 октября 2019 - 11:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Дефицит американского бюджета по итогам 2019 финансового года достиг 984 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

В сравнении с 2018-м положение ухудшилось на 205 миллиардов долларов, однако эта цифра на 16 миллиардов меньше, чем прогнозировалось ранее. В соответствии с обновленными данными дефицит достиг 4.6% ВВП, пишет Lenta.ru.

Ранее управление по бюджету заявляло, что к 2049 году госдолг США вырастет до 144% ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны. В его отчете говорилось, что на 2019 год американский госдолг составляет 78% от ВВП страны.

По прогнозу, спустя десятилетие ситуация в США не улучшится и дефицит бюджета продолжит расти из-за старения населения и увеличения расходов на здравоохранение. По мнению директора управления по бюджету Филлипа Свагеля, чтобы изменить ситуацию, американским властям придется повысить налоги, сократить расходы или предпринять обе меры одновременно.

В управлении пояснили пессимистичный прогноз законопроектом о бюджете, достигнутым американским президентом Дональдом Трампом и Конгрессом. Документ, принятый на 2020-2021 финансовые годы, повышает потолок госдолга на период до июля 2021 года и увеличивает госрасходы.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов
Reuters. U.S. government's annual budget deficit largest since 2012
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