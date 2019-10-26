В СНГ может появиться фестиваль наподобие «Евровидения»
26 октября 2019 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый музыкальный фестиваль популярной музыки, в котором будут принимать участие страны СНГ, может состояться уже в 2020 году в Алма-Ате. Об этом сообщил композитор, народный артист России Игорь Крутой.
«Пока говорить о проекте рано, но мысли такие есть, и, возможно, он состоится, - отметил музыкант. - Будет это в Алма-Ате». «Моя команда сейчас этим занимается - рассматриваем (проект) с режиссерами, постановочной группой, как сделать все оригинально, чтобы не было похоже на другие фестивали и конкурсы, существующие сейчас на территории СНГ, чтобы был свой путь»,- заявил Крутой, пишет ТАСС.
По расчетам Игоря Крутого, первый такой фестиваль может состояться уже в следующем году. Он рассказал, что идеи о создании такого фестиваля поступали к нему не раз. «Слишком политизировано сейчас голосование «Евровидения», - пояснил музыкант. - Прозвучали предложения, чтоб состоялся такой конкурс, с разных сторон. И, конечно, хочется выйти даже несколько шире рамок СНГ».
Ранее ряд СМИ передал слова спецпредставителя президента РФ Михаила Швыдкого, что Казахстан и Россия заинтересованы в создании совместного музыкального проекта в сфере популярного искусства. По словам Швыдкого, именно Игорь Крутой согласился поддержать эту идею.
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