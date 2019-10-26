ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 20 по 26 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 170 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

В период с 13 по 19 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1100 выстрелов.