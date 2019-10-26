«Джокер» обошел «Дэдпула» по кассовым сборам среди фильмов с рейтингом R

PanARMENIAN.Net - Драматический триллер Тодда Филлипса «Джокер» стал самым кассовым фильмом «взрослого» рейтинга R.

Мировая касса ленты превысила 788 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов, пишут «Известия».

«Джокер» обогнал по популярности «Дедпул» Тима Миллера, который заработал в прокате $783 млн. Пока «Джокер» набрал $788,1 млн. Ожидается, что в выходные результат превысит $800 млн.

11 октября стало известно, что «Джокер» попал в десятку лучших фильмов всех времен по версии IMDb и расположился в рейтинге на 10-м месте.

Лента рассказывает об истории Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. 7 сентября фильм удостоился награды «Золотой лев» на 76-м Венецианском фестивале.