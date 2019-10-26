Microsoft обошла Amazon в борьбе за военный контракт на $10 млрд с Пентагоном
26 октября 2019 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Пентагон заключил с компанией Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд. Одним из главных претендентов на него считался интернет-гигант Amazon. О заключении соглашения сообщается на сайте минобороны США.
По условиям контракта, Microsoft должен будет создать облачную инфраструктуру для хранения данных. Помимо Microsoft и Amazon за бюджет Пентагона по этой статье боролись IBM и Oracle, пишут «Ведомости».
Amazon обескуражен решением минобороны США, заявил официальный представитель компании Дрю Херденер. «Платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях, исход (тендера) был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений», — заявил он.
Победа Microsoft стала полной неожиданностью, поскольку до самого последнего момента безусловным фаворитом считался Amazon. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно негативно высказывался в адрес гендиректора интернет-гиганта Джеффа Безоса, напомнила NYT. По данным издания, президент мог повлиять на решение Пентагона.
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