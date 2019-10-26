В Ираке 40 человек погибли при разгоне акции протеста
26 октября 2019 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ираке погибли не менее 40 человек и около 2 тысяч пострадали во время попытки правоохранительных органов подавить протесты в стране, вызванный падением уровня жизни.
Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад, чтобы выразить недовольство правительству, которое, по их словам, не смогло улучшить их жизнь. Жители страны выражают недовольство чрезвычайно высоким уровнем безработицы, плохим качеством государственных услуг и ростом коррупции.
Это вторая с начала месяца волна протестов в Ираке. В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.
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