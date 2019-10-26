Крупнейшая в истории Чили акция протеста: На улицы вышли более 1 млн человек
26 октября 2019 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Чили на очередную акцию протеста собралось более миллиона человек, которые потребовали проведения социальных реформ. Она стала крупнейшей в истории страны.
В столице страны Сантьяго демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было. Кроме того, марши протеста с участием тысяч людей также прошли в других городах страны, пишет Deutsche Welle.
Одной из причин, приведших к началу протестов, стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго. Акции быстро распространились по всей стране. Демонстрантов требовали, помимо прочего, повышения заработной платы и пенсий, снижения цен на лекарства и конституционную реформу.
В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежей. В результате президент Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились. Через несколько дней глава Чили объявил о пакете мер, которые отвечали некоторым требованиям демонстрантов. Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.
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