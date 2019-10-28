Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы

PanARMENIAN.Net - Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.

Он уточнил, что россияне действуют на сирийской территории за пределами зоны турецкой операции "Источник мира". Содействие выводу курдов будет осуществляться до 18:00 вторника. "После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции , кроме города Камышлы", — добавил Романенко.

Все курдские подразделения также должны покинуть Манбидж и Таль-Рифат.

Договоренность об отводе курдских сил была достигнута после начала турецкой операции "Источник мира" - вторжения армии и протурецких прокси на контролируемые курдами сирийские территории после вывода американской армии.