Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы
28 октября 2019 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.
Он уточнил, что россияне действуют на сирийской территории за пределами зоны турецкой операции "Источник мира". Содействие выводу курдов будет осуществляться до 18:00 вторника. "После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции , кроме города Камышлы", — добавил Романенко.
Все курдские подразделения также должны покинуть Манбидж и Таль-Рифат.
Договоренность об отводе курдских сил была достигнута после начала турецкой операции "Источник мира" - вторжения армии и протурецких прокси на контролируемые курдами сирийские территории после вывода американской армии.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Армянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годах В результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%
«Джокер» обошел «Дэдпула» по кассовым сборам среди фильмов с рейтингом R Пока «Джокер» набрал $788,1 млн. Ожидается, что в выходные результат превысит $800 млн.
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1500 выстрелов.
В СНГ может появиться фестиваль наподобие «Евровидения» «Пока говорить о проекте рано, но мысли такие есть, и, возможно, он состоится, - отметил музыкант. - Будет это в Алма-Ате»