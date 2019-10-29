СМИ. Шойгу едет в Армению и Азербайджан
29 октября 2019 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Армению с визитом, сообщает радиостанция "Спутник-Армения" со ссылкой на источники.
Статус визита Шойгу не уточняется.
Глава российского оборонного ведомства в Армении обсудит с военно-политическим руководством страны вопросы армяно-российского военного сотрудничества.
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