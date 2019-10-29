СМИ. Шойгу едет в Армению и Азербайджан

СМИ. Шойгу едет в Армению и Азербайджан
29 октября 2019 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Армению с визитом, сообщает радиостанция "Спутник-Армения" со ссылкой на источники.

Статус визита Шойгу не уточняется.

Глава российского оборонного ведомства в Армении обсудит с военно-политическим руководством страны вопросы армяно-российского военного сотрудничества.

После Еревана Шойгу отправится в Баку

Ссылки по теме:
Спутник: Шойгу проведет переговоры с руководством Армении в Ереване
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру
Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Проблемы с весом и осанкой, волосатые уши и нос: Что будет с человеком после 20 лет сидячей работы
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годах В результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%
Microsoft обошла Amazon в борьбе за военный контракт на $10 млрд с Пентагоном По условиям контракта, Microsoft должен будет создать облачную инфраструктуру для хранения данных. Помимо Microsoft и Amazon за бюджет Пентагона по этой статье боролись IBM и Oracle
«Джокер» обошел «Дэдпула» по кассовым сборам среди фильмов с рейтингом R Пока «Джокер» набрал $788,1 млн. Ожидается, что в выходные результат превысит $800 млн.
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1500 выстрелов.