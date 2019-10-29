Граждане Армении могут ездить в Сербию без виз с 3 ноября
29 октября 2019 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Решение об отмене визового режима для граждан Армении при посещении Сербии вступит в силу 3 ноября.
«Согласно полученной от сербской стороны информации, 26 октября правительство страны приняло решение об отмене визового режима для дерателей обычных паспортов Армении. Решение вступит в силу 3 ноября – спустя 8 дней после принятия», - сообщила PanARMENIAN.Net пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Армянский МИД пока не получил письменного уведомления по поводу вопроса.
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
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Другие подробности не сообщаются.
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