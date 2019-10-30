Палата представителей США признала Геноцид армян

Палата представителей США признала Геноцид армян
30 октября 2019 - 01:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании Геноцида армян.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессмена, против - 11.

Ускоренное рассмотрение резолюции вызвано кризисом в отношениях США с Турцией из-за турецкой операции на севере Сирии.

Ожидается, что официальная Анкара ответит на признание Геноцида отзывом своего посла из Вашингтона, который ранее назвал текст документа полным «беспочвенных обвинений».

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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