Палата представителей США признала Геноцид армян
30 октября 2019 - 01:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании Геноцида армян.
За резолюцию проголосовали 405 конгрессмена, против - 11.
Ускоренное рассмотрение резолюции вызвано кризисом в отношениях США с Турцией из-за турецкой операции на севере Сирии.
Ожидается, что официальная Анкара ответит на признание Геноцида отзывом своего посла из Вашингтона, который ранее назвал текст документа полным «беспочвенных обвинений».
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
Премьер Грузии посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
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