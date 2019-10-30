Пашинян: Резолюция, признающая Геноцида армян - мощный шаг на пути к исторической справедливости

Пашинян: Резолюция, признающая Геноцида армян - мощный шаг на пути к исторической справедливости
30 октября 2019 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Никол Пашинянпоприветствовал принятие Палатой представителей США резолюции, которая признает Геноцид армян 1915 года, назвав голосование историческим. Об этом сообщается на официальном сайте премьера.

“Приветствую историческое голосование Палаты представителей Конгресса США о признании Геноцида армян. Резолюция - мощный шаг на пути к исторической справедливости и истине, и она принесет также утешение потомкам армян, выживших во время Геноцида. Сердечно поздравляю и восхищаюсь поколениями американских армян, самоотверженная политическая и общественная активность и настойчивость которых были движущей силой и вдохновением сегодняшнего исторического голосования. Больше никогда!” - отметил Никол Пашинян.

Палата представителей Конгресса США 29 октября признала Геноцид армян в Османской империи. Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, 191 законодатель высказался против.

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