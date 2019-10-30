Чавушоглу - о принятии палатой представителей США Геноцида: Это позорное решение ничего не значит для Турции

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил принятие палатой представителей США Геноцида армян, назвав его "позорным". В своем микроблоге в Twitter Чавушоглу написал, что этим решением США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала планам США, проведя операцию "Источник мира" в Сирии.

"Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы", - написал он.

Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании Геноцида армян. За нее проголосовали 405 конгрессмена, против - 11.