Чавушоглу - о принятии палатой представителей США Геноцида: Это позорное решение ничего не значит для Турции
30 октября 2019 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил принятие палатой представителей США Геноцида армян, назвав его "позорным". В своем микроблоге в Twitter Чавушоглу написал, что этим решением США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала планам США, проведя операцию "Источник мира" в Сирии.
"Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Однако те люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы", - написал он.
Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании Геноцида армян. За нее проголосовали 405 конгрессмена, против - 11.
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Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
Премьер Грузии посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
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