Русская служба Би-би-си: Почему США признали Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию, формально признающую резню армян 1915 года геноцидом, пишет Русская служба Би-би-си, отмечая, что ранее посол Турции в Вашингтоне предупредил, что она отравит политическую атмосферу между Турцией и Соединенными Штатами.

Как отмечает издание со ссылкой на эксперта по Южному Кавказу и директора кавказской программы британской организации Conciliation Resources Лоуренса Броерса, признание Америкой геноцида имеет огромное символическое значение, однако прямо не влияет на позицию госдепартамента и американских дипломатов.

Он также отметил, что если в прошлом признание геноцида приносилось в жертву соображениям внешней политики в отношении Турции, то сейчас Палата представителей проголосовала за него из тех же соображений.

“Однако признание геноцида Америкой не приближает конечную цель - готовность Турции критически оценить свою историю. А в сегодняшнем геополитическом контексте резолюция может выглядеть попыткой наказать Турцию”, - добавил эксперт.

В свою очередь, журналист турецкой службы Би-би-си Ирем Кокер отметила, что "растущая враждебность в отношении Турции в конгрессе США стала проявляться после турецкого вторжения в Сирию, направленного против курдов".

Издание также отмечает, что официальная Анкара крайне негативно реагирует на признание геноцида. В преддверии голосования посол Турции в США Сердар Кылыч призвал конгрессменов отказаться от принятия резолюции и не ставить под угрозу партнерство Турции и США, которые связаны военным союзом в рамках НАТО.

Ирем Кокер же считает, что на деле принятие этой резолюции вряд ли окажет существенное влияние на двусторонние отношения.

В свою очередь, научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Гюней Йылдыз также заявил, что отношения США и Турции вряд ли сильно ухудшатся из-за голосования, так как уже находятся на крайне низком уровне, и признание геноцида лишь замедлит их восстановление.

"Выход американских войск из Сирии был огромным подарком президенту Эрдогану, но даже он не вызвал улучшения отношения к США из Турции", - отметил Йылдыз.

Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании Геноцида армян. За резолюцию проголосовали 405 конгрессмена, против - 11.