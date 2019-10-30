Русская служба Би-би-си: Почему США признали Геноцид армян
30 октября 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию, формально признающую резню армян 1915 года геноцидом, пишет Русская служба Би-би-си, отмечая, что ранее посол Турции в Вашингтоне предупредил, что она отравит политическую атмосферу между Турцией и Соединенными Штатами.
Как отмечает издание со ссылкой на эксперта по Южному Кавказу и директора кавказской программы британской организации Conciliation Resources Лоуренса Броерса, признание Америкой геноцида имеет огромное символическое значение, однако прямо не влияет на позицию госдепартамента и американских дипломатов.
Он также отметил, что если в прошлом признание геноцида приносилось в жертву соображениям внешней политики в отношении Турции, то сейчас Палата представителей проголосовала за него из тех же соображений.
“Однако признание геноцида Америкой не приближает конечную цель - готовность Турции критически оценить свою историю. А в сегодняшнем геополитическом контексте резолюция может выглядеть попыткой наказать Турцию”, - добавил эксперт.
В свою очередь, журналист турецкой службы Би-би-си Ирем Кокер отметила, что "растущая враждебность в отношении Турции в конгрессе США стала проявляться после турецкого вторжения в Сирию, направленного против курдов".
Издание также отмечает, что официальная Анкара крайне негативно реагирует на признание геноцида. В преддверии голосования посол Турции в США Сердар Кылыч призвал конгрессменов отказаться от принятия резолюции и не ставить под угрозу партнерство Турции и США, которые связаны военным союзом в рамках НАТО.
Ирем Кокер же считает, что на деле принятие этой резолюции вряд ли окажет существенное влияние на двусторонние отношения.
В свою очередь, научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Гюней Йылдыз также заявил, что отношения США и Турции вряд ли сильно ухудшатся из-за голосования, так как уже находятся на крайне низком уровне, и признание геноцида лишь замедлит их восстановление.
"Выход американских войск из Сирии был огромным подарком президенту Эрдогану, но даже он не вызвал улучшения отношения к США из Турции", - отметил Йылдыз.
Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании Геноцида армян. За резолюцию проголосовали 405 конгрессмена, против - 11.
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