HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов", посвященный истории Таргариенов

HBO анонсировал новый приквел к
30 октября 2019 - 13:22 AMT

PanARMENIAN.Net - HBO анонсировал новый сериал, который станет приквелом к "Игре престолов", посвященным истории династии Таргариенов, сообщает CBS News.

"HBO заказал 10 эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона") - приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", — говорится в заявлении телеканала.

За основу нового сериала возьмут цикл книг "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Действия будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов". .

Режиссером пилотной серии и нескольких других эпизодов станет Мигель Сапочник, в 2016 году получивший премию "Эмми" за лучшую режиссуру за эпизод "Битва бастардов" шестого сезона сериала.

Ссылки по теме:
CBS News. HBO announces new "Game of Thrones" prequel "House of the Dragon"
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