HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов", посвященный истории Таргариенов

PanARMENIAN.Net - HBO анонсировал новый сериал, который станет приквелом к "Игре престолов", посвященным истории династии Таргариенов, сообщает CBS News.

"HBO заказал 10 эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона") - приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", — говорится в заявлении телеканала.

За основу нового сериала возьмут цикл книг "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Действия будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов". .

Режиссером пилотной серии и нескольких других эпизодов станет Мигель Сапочник, в 2016 году получивший премию "Эмми" за лучшую режиссуру за эпизод "Битва бастардов" шестого сезона сериала.