HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов", посвященный истории Таргариенов
30 октября 2019 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - HBO анонсировал новый сериал, который станет приквелом к "Игре престолов", посвященным истории династии Таргариенов, сообщает CBS News.
"HBO заказал 10 эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона") - приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", — говорится в заявлении телеканала.
За основу нового сериала возьмут цикл книг "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Действия будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов". .
Режиссером пилотной серии и нескольких других эпизодов станет Мигель Сапочник, в 2016 году получивший премию "Эмми" за лучшую режиссуру за эпизод "Битва бастардов" шестого сезона сериала.
Самое значимое
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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