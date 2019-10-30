Азербайджанская сторона в ночь на 30-е октября открыла огонь по приграничным селам Тавушского региона
30 октября 2019 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 29-го на 30-е октября и рано утром азербайджанская сторона открыла огонь по приграничным селам Тавушского региона, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Ночью и сегодня утром противник открыл огонь из оружия различного калибра в сторону нескольких сел и боевых позиций в Тавуше. После ответного огня противник замолк. Пострадавших с армянской стороны нет»,- отметил он.
2-го октября из-за стрельбы с азербайджанской стороны в Тавуше во время выполнения полевых работ был ранен водитель трактора.
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Другие подробности не сообщаются.
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