Эрдоган: Резолюция США бесполезна, Турция ответит на ее принятие

PanARMENIAN.Net - Парламент Турции ответит на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, которая признает Геноцид армян в 1915 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Резолюция бесполезна. Турция ее не признает", - заявил он.

Палата представителей Конгресса США 29 октября признала Геноцид армян в Османской империи. Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, 191 законодатель высказался против.

Кроме того, Эрдоган поставил под вопрос запланированный на 13 ноября свой визит в США, сообщает агентство NTV.

«Мое решение стоит под вопросом», — отметил он, добавив, что нужно было «заставить историков и археологов заняться исследованием, а не оборачивать это в политический контекст».