Эрдоган: Резолюция США бесполезна, Турция ответит на ее принятие
30 октября 2019 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Турции ответит на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, которая признает Геноцид армян в 1915 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Резолюция бесполезна. Турция ее не признает", - заявил он.
Палата представителей Конгресса США 29 октября признала Геноцид армян в Османской империи. Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, 191 законодатель высказался против.
Кроме того, Эрдоган поставил под вопрос запланированный на 13 ноября свой визит в США, сообщает агентство NTV.
«Мое решение стоит под вопросом», — отметил он, добавив, что нужно было «заставить историков и археологов заняться исследованием, а не оборачивать это в политический контекст».
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Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
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