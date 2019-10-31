Степанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огня
31 октября 2019 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Азербайджана увеличили частоту нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорно-Карабахской республики.
Как сообщает АО НКР, в последние дни – в игнорирование проходящего в Баку саммита министров обороны СНГ, все чаще исползуются снайперские винтовки.
АО НКР заявляет о приверженности договоренностей о деэскалации ситуации на линии соприкосновения, однако прибегнет к соразмерным действиям в случае продолжения провокаций.
С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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