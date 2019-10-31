Степанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огня

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Азербайджана увеличили частоту нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорно-Карабахской республики.

Как сообщает АО НКР, в последние дни – в игнорирование проходящего в Баку саммита министров обороны СНГ, все чаще исползуются снайперские винтовки.

АО НКР заявляет о приверженности договоренностей о деэскалации ситуации на линии соприкосновения, однако прибегнет к соразмерным действиям в случае продолжения провокаций.

С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов.