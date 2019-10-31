Частота регулярных рейсов между Воронежом и Ереваном увеличилась
31 октября 2019 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество регулярных рейсов между Воронежом и Ереваном увеличилось до трех полетов в неделю, сообщают из пресс-службы воронежского аэропорта.
Жители Черноземья смогут летать в Армению с двумя авиакомпаниями: "Икар" - по средам, и с Armenia Aircompany - по понедельникам и воскресеньям.
Средняя продолжительность полета составляет 2,5 часа.
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