Частота регулярных рейсов между Воронежом и Ереваном увеличилась

PanARMENIAN.Net - Количество регулярных рейсов между Воронежом и Ереваном увеличилось до трех полетов в неделю, сообщают из пресс-службы воронежского аэропорта.

Жители Черноземья смогут летать в Армению с двумя авиакомпаниями: "Икар" - по средам, и с Armenia Aircompany - по понедельникам и воскресеньям.

Средняя продолжительность полета составляет 2,5 часа.